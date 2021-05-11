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МИД Армении выразило соболезнования родным погибших в результате стрельбы в казанской школе

МИД Армении выразило соболезнования родным погибших в результате стрельбы в казанской школе

Министерство иностранных дел Республики Армения выразило соболезнования родным и близким погибших в трагическом происшествии в школе № 175 города Казани. Как сообщает «Арменпресс», в соболезновании Министерства иностранных дел говорится:

“Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагическом инциденте, произошедшем сегодня в школе № 175 города Казани. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.

По данным российских СМИ, в результате обстрела школы № 175 в Казани погибли 7 учеников и один учитель, 21 человек получили ранения. Восемь раненых находятся в критическом состоянии.


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