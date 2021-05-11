На поступление в вузы Армении и Арцаха заявки подали более 13 000 абитуриентов

Центр оценки и тестирования завершил процесс приема заявок на поступление в вуз. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь ЦОТ Хачануш Григорян.

“В этом году заявки в вузы Арцаха и Армении подали 13 360 граждан. Экзамен по предмету “Математика” будут сдавать 5 185 абитуриентов из Армении, по предмету “Английский язык” - 4 342, по предмету “Армянский язык и армянская литература” - 4 074. Из Арцаха экзамен по предмету “Математика” будут сдавать 207 абитуриентов, по предмету “Английский язык” - 96, по предмету “Армянский язык и армянская литература”- 322”, - сообщила Хачануш Григорян.

По ее словам, экзамен на бесплатные места уже сдали 1 824 абитуриентов, а на платные места - 21 820.

Процесс подачи заявок начался 15 апреля, завершился 10 мая.