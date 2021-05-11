США разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в понедельник разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет, сообщается на сайте регулятора.

FDA отмечает, что известные и потенциальные преимущества применения этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет перевешивают известные и потенциальные риски.

"Сегодняшние действия позволяют защитить молодое население от COVID-19, приближая наше возвращение к нормальной жизни и прекращению пандемии. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и во всех случаях разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19", - заявила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок в своем заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После объявления о разрешении на экстренное использование вакцины консультативный комитет по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется в среду, чтобы рассмотреть данные и проголосовать за рекомендации по использованию вакцины для подростков. После того, как рекомендации будут приняты, может начаться вакцинация.

11 декабря 2020 года FDA разрешило экстренное применение вакцины Pfizer у лиц в возрасте от 16 лет. Две другие вакцины, представленные на рынке в США, от Moderna и Johnson & Johnson, разрешены только для взрослых.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Канады также одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech у подростков от 12 лет.