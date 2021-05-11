Моуринью готов работать с Мхитаряном

Португальский специалист Жозе Моуринью выразил готовность работать с капитаном сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “La Gazzetta dello Sport”. По данным издания, теперь сам Мхитарян должен решить, готов ли он снова работать с Моуринью.

Ранее появились слухи, что капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян покинет “Рому”. Основная причина ухода заключалась в том, что в следующем сезоне “Рому” возглавит португальский пренер Жозе Моуринью.

Говорилось, что Мхитаряном интересуется итальянский “Ювентус”, и что “Ювентус” уже начал переговоры с представителем Мхитаряна. Контракт армянского полузащитника с “Ромой” истекает летом текущего года. И он может вести переговоры с любой командой. Однако окончательного ответа “Ювентусу: Мхитарян пока не дал.

4 мая стало известно, что главным тренером “Ромы” станет Моуринью. Контракт Ромы с Моуринью действует до 30 июня 2024 года. Португальский специалист возглавит “Рому” по окончании текущего сезона.

Моуринью свою футбольную карьеру начинал как игрок, но не имея серьезных успехов, продолжил работу в качестве тренера. После успешной карьеры помощника тренера, в начале 1990-х он стал переводчиком Бобби Робсона, с которым работал в португальских клубах “Sporting de Portugal” и “Porto” до переезда в Барселону, в Испанию. Он оставался в Каталонии и после ухода Бобби Робсона, и работал со знаменитым тренером Луи ван Галом. За свою тренерскую карьеру Моуринью проработал в “Порту”, “Челси”, “Интер”, “Реал Мадрид” и в “Манчестер Юнайтед”.