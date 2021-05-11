Источник: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани

Шестеро детей и учитель, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, сообщил ТАСС источник в экстренных службах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей", - сказал собеседник агентства.