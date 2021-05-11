Подразделение российских миротворцев патрулирует Лачинский коридор

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают выполнять задачи мониторинга режима прекращения огня и обеспечения безопасности движения автотранспорта и перевозок продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

С 12 ноября прошлого года подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Арцахе ежедневно в Лачинском коридоре осуществляет патрульную службу. Задача данной службы - мониторинг выполнения пунктов заявления о прекращении огня, сбор информации, проверка участков местности, которые не видны с наблюдательных пунктов, подтверждение присутствия миротворческого контингента.

“Лачинский коридор - это дорога, связывающая Степанакерт с Арменией. Контроль над ним, согласно соглашениям, осуществляет российский миротворческий контингент. Контроль осуществляется не только на дорогах, но и на расстоянии 5 км от дороги. Патрулирование коридора осуществляется ежедневно”, - сообщил офицер подразделения военной полиции, подполковник Иван Кузьмин.

Подразделение военной полиции миротворческого контингента ежедневно патрулирует около 50 км коридора.