Подразделение российских миротворцев патрулирует Лачинский коридор
Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают выполнять задачи мониторинга режима прекращения огня и обеспечения безопасности движения автотранспорта и перевозок продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.
С 12 ноября прошлого года подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Арцахе ежедневно в Лачинском коридоре осуществляет патрульную службу. Задача данной службы - мониторинг выполнения пунктов заявления о прекращении огня, сбор информации, проверка участков местности, которые не видны с наблюдательных пунктов, подтверждение присутствия миротворческого контингента.
“Лачинский коридор - это дорога, связывающая Степанакерт с Арменией. Контроль над ним, согласно соглашениям, осуществляет российский миротворческий контингент. Контроль осуществляется не только на дорогах, но и на расстоянии 5 км от дороги. Патрулирование коридора осуществляется ежедневно”, - сообщил офицер подразделения военной полиции, подполковник Иван Кузьмин.
Подразделение военной полиции миротворческого контингента ежедневно патрулирует около 50 км коридора.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен