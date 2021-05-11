Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция избегает пересечения “красных линий”

“Академик Рубен Сафрастян, научный руководитель Института востоковедения, в интервью газете “Айастани Анрапетутюн”, сказал, что в настоящее время Турция пытается нормализовать отношения с ЕС, о чем свидетельствует недавнее заявление Эрдогана. С другой стороны, в этом заявлении нет ничего нового, оно выполнено в типичном для Эрдогана стиле. Отвечая на вопрос, в какой степени нормализация отношений с ЕС обусловлена ухудшением турецко-американских отношений, мой собеседник отметил, что и в этом направлении Турция стремится к некоторому улучшению отношений, в частности, после заявления Байдена от 24 апреля. Кстати, в июне состоится саммит НАТО, на котором ожидается приватный разговор Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдоана.

В отличие от усилий по нормализации отношений с ЕС и США, развитие отношений между Турцией и Египтом несколько иное. Здесь процессы идут иначе. Развитие отношений с ЕС и США происходит более или менее публично, отношения с Египтом были гораздо более напряженные и даже были предположения, что они могут привести и к столкновениям. Касаясь самой горячей сегодня темы, развития событий в Восточном Иерусалиме, на которые Турция отреагировала на президентском уровне, мой собеседник подчеркнул, что это важное направление не только в двусторонних отношениях, но и во всем регионе”.

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