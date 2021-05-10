Уровень воды озера Севан в июле будет самым высоким за последние 60 лет

Уровень воды озера Севан в июле 2021 года будет самым высоким за последние 60 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом на специальном заседании Национального собрания сказал и. о. премьер-министра и кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян.

“В ближайшее время нас ждет одна из самых сенсационных новостей нашего времени. В июле 2021 г. уровень воды озера Севан будет самым высоким за последние 60 лет”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что это результат совершенно нового качества управления водными ресурсами.

“В 2020 г. было забрано на 22,8 млн куб/м воды меньше, но земель было орошено больше на 4 800 га”, - отметил Никол Пашинян.