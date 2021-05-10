Тротуары - пешеходам: в Ереване началась установка специальных заграждений

Для возвращения тротуаров пешеходам и исключения парковок машин на тротуарах в столице началась установка специальных ограждений. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“Тротуары полностью заняты машинами, и передвижение людей часто становится проблемным, особенно для тех, у кого проблемы с перемещением, например, для людей с ограниченными возможностями, для матерей, перевозящих детей в колясках. Они сталкиваются с серьезнейшей проблемой и вынуждены выходить на проезжую часть улицы”, - отметил член Совета старейшин Еревана Левон Закарян.

Эта программа мэрии Еревана, рассчитанная на год, охватит все административные районы столицы.

“Административные районы, дорожная полиция предоставляют нам списки, из которых мы видим, где и какой объем работы предстоит нам осуществить. В центре уже установлено 60 заграждений, в Шенгавите предусмотрено 30 штук, и таким образом мы осуществим эту программу во всех необходимых местах”, - отметил начальник Управления по строительству и благоустройству мэрии Еревана Григор Арутюнян.

Одним из проблемных мест был тротуар у Национального академического театра имени Габриела Сундукяна, сейчас этот тротуар стал полностью пешеходным.

“Я, конечно, понимаю водителей, потому что очень часто не бывает места для парковки, но я не согласен с тем, что отсутствие места может стать причиной парковки на тротуарах”, - отметил Левон Закарян.

Дорожная полиция имеет административный рычаг для запрета на парковку транспортных средств на тротуарах. Закон об административных правонарушениях, кстати, предусматривает за это ответственность.

“Штрафы за парковку на тротуаре предусмотрены в размере 5 000 драмов, если машина остается там, то штраф мижет дойти до 20 000 драмов”, - представил старший инспектор дорожной службы первого батальона ДП Агаси Хачатрян.

За остановку на тротуаре, а также за парковку в 2020 г. было составлено 702 протокола, в 2021 г. до 1 мая -138.

“Наряды полиции разъезжают по городу, при обнаружении водители штрафуются. При отсутствии водителя, машины на буксире перевозятся на особо охраняемую территорию”, - отмечает Агаси Хачатрян.

Дорожная полиция должна еще больше ужесточить контроль, однако для комплексного решения это проблемы, прежде всего, каждый человек сам должен осознавать ущерб, причиняемый его действиями городу и согражданам.