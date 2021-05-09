По руководством второго президента Армении Роберта Кочаряна Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) и партии «Возрождающаяся Армения» будут участвовать в досрочных парламентских выборах в блоке "Айастан" («Армения»).

Как передает Арменпресс, на мероприятии, посвященном началу политического сотрудничества, Кочарян объяснил, почему он решил участвовать с АРФ Дашнакцутюн и партией «Возрождающаяся Армения».

Прежде всего Кочарян отметил, что страна сталкнулась с серьезными вызовами, и эти вызовы в основном связаны с угрозами безопасности. По его словам, в стране кризис управления и экономический кризис. «Нам нужны силы, нам нужны люди, у которых достаточно опыта, чтобы преодолевать такие вызовы. Почему я? У меня большой управленческий опыт в кризисных ситуациях, накоплен большой опыт и знания в области безопасности, системы обороны, есть опыт выхода из экономического кризиса. И, как видите, существующие опасности, накопленный опыт и знания практически совпадают», - сказал Кочарян.

Затем он объяснил, почему решил участвовать с АРФД, отметив, что АРФД - это партия, которая неизменно боролась во всем мире, борется за сохранение самобытности армян. «Это партия, с которой у меня большой опыт сотрудничества. АРФД была в составе правительства во время моего пребывания в должности - даже когда коалиция еще не была сформирована. Опыт - эффективныйн, результаты есть, и вы все были свидетелями этих результатов», - сказал он. относительно партии «Возрождающаяся Армении», которую учредил и возглавил бывший губернатор Сюника Ваге Акопян, он сказал. «Потому что Сюник сегодня является эпицентром нынешних угроз для Армении. От Сюника зависит, останемся ли мы фактором в этом регионе или станем просто придатком. Здесь опасности нешуточные, очень серьезные. И я думаю, что Сюник - это символ нашей сегодняшней борьбы».

Кочарян подчеркнул, что нынешняя власть должна уйти, отметив, что это правительство является символом поражения, лицом и голосом поражения. Он обвинил нынешнюю власть в многочисленных жертвах, раненых и бездомных соотечественниках. Кочарян обвинил правительство в экономическом спаде, подчеркнув, что увеличились бедность и внешний долг.

Что касается того, что они собираются делать, когда придут к власти, Кочарян сказал, что в первую очередь необходимо оценить ущерб, нанесенный стране — во всех сферах, а затем немедленно предпринять антикризисные шаги. «Мы должны остановить экономический спад, мы должны восстановить кредитоспособность и предсказуемость страны», - сказал он, заверив, что люди почувствуют изменения в стране сразу.

По его словам, залогом их успеха станут профессионализм, опыт, трудолюбие, дисциплина и настоящая любовь к стране. Кочарян пообещал, что приоритетом будет создание десятков тысяч новых рабочих мест каждый год, все будет сделано для развития малого и среднего бизнеса. Он пообещал, что наукоемкая экономика, развитое сельское хозяйство, резкое повышение качества жизни всех граждан — все это в свою очередь станет приоритетом.

Представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян в свою очередь подчеркнул, что они подтверждают необходимость победоносного завершения своей борьбы, которая началась ровно 6 месяцев назад, подчеркнув, что нынешняя власть должна уйти. «Предстоящие выборы неординарны. Это самый ответственный и судьбоносный выбор в нашей жизни», - сказал он, добавив, что это выбор «иметь или не иметь» нам само государство.

Лидер партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян рассказал об угрозах и проблемах Сюника, отметив, что Сюник — это тот хребет, та отправная точка Армении, с которой начинается — но не заканчивается! — безопасность Армении и Арцаха. «Мы понимаем, что масштаб и глубина катастрофы в Армении таковы, что никакая сила не может вывести страну из этой ситуации в одиночку. Мы понимаем, что для этого нужна реальная синергия, то есть объединение всех здоровых политических сил — на благо армянского мира. Вот почему мы решили действовать в союзе», - сказал он, добавив, что они верят в коллективную мысль, волю и решимость своего союза.

Руководитель аппарата Роберта Кочаряна Виктор Согомонян представил Декларацию блока «Армения», после чего Декларацию подписали Роберт Кочарян, Ишхан Сагателян и Ваге Акопян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.