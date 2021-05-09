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Наши отношения и впредь будут развиваться   – президента РА поздравил президент Таджикистана

Наши отношения и впредь будут развиваться   – президента РА поздравил президент Таджикистана

По случаю 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне президенту Армену Саркисяну поздравительное послание направил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,  в  послании президента Таджикистана, в частности, говорится:

«9 Мая - знаменательная дата в современной истории наших стран. В этот день мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков в беспощадный борьбе против врага, чтим память тех, кто своим героическим трудом ковал победу в тылу.

Убеждён, что таджикско-армянские отношения дружбы и многопланового сотрудничества и впредь будут развиваться и преумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов».


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