По случаю годовщины Победы Армена Саркисяна  поздравили бывший и нынешний  президенты Казахстана 

По случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне президенту Армену Саркисяну поздравительные послания направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Нурсултан Назарбаев

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в частности, говорится:

«В этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг наших отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений.

Убеждён, славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления многопланового сотрудничества между Казахстаном и Арменией».

В послании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в частности, говорится:

«Я очень рад тому, что Великая Победа объединяет наши народы и является одним из самых ярких символов дружбы между Казахстаном и Арменией, проверенных совместной историей и скреплённых миллионами нитей человеческих судеб.

Выражая искреннюю признательность доблестным ветеранам войны и труда Армении, прошу Вас, уважаемый Армен Варданович, передать им мои тёплые пожелания крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Вашей страны – мира и процветания».