Для достижения новых побед  необходимо  всегда помнить и ценить  победы исторические․ МИД  Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю тройного майского праздника.

Как передает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится, что 9 мая - один из самых памятных символических дней в истории Арцаха и всего армянского народа.

«Сегодня мы отмечаем славный тройной праздник - Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши в мае 1992 года и формирование Армии обороны Республики Арцах.

Мы с гордостью вспоминаем героизм наших воинов, благодаря которым мы смогли преодолеть все вызовы, добиться успеха в борьбе с фашизмом, национализмом, исторической несправедливостью.

Эпохальные победы символизируют стойкость, отвагу, непоколебимую веру и патриотизм нации. И именно это является самым главным посланием майского праздника.

Для достижения новых побед необходимо всегда помнить и ценить победы исторические.

В этот знаменательный день мы поздравляем всю нашу общественность, наших братьев и сестер из Армении и Диаспоры, ветеранов и стоящих на страже Отчизны военнослужащих.

Мир нашей Родине.

У нас еще будут новые победы», - говорится в заявлении.