Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия).

"Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit", - сказал Макрон.