Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit
15:48, 8 Май, 2021
Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия).
"Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit", - сказал Макрон.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен