ЕС призывает США экспортировать вакцины в другие страны

Европейская комиссия призвала США экспортировать вакцину против коронавируса в другие страны, как это делает Европейский Союз.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.

Она отметила, что около 50 процентов европейских вакцин против коронавируса экспортируется в 90 стран, в том числе страны, включенные в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения, которая направлена на поставку вакцин в основном в бедные страны.

По словам Урсулы фон дер Лайен, только увеличение производства, снятие экспортных ограничений и совместное использование уже заказанных вакцин позволит быстро бороться с эпидемией.