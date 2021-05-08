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В Азербайджане покончил собой военнослужащий-срочник пограничной службы

В Азербайджане покончил собой военнослужащий-срочник пограничной службы

В воинской части, расположенной в Загаталы, покончил жизнь самоубийством Ибрагим Дулиев, военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана,

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

На место происшествия выехал заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана Араз Мамедов.

Военная прокуратура ведет расследование в связи с самоубийством  военнослужащего 2003 года рождения.

 

 


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