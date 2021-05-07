Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы

Главный штаб Сил обороны Эстонии выступил с утверждением, что российский самолет Ил-96 нарушил в пятницу воздушную границу республики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его информации, 7 мая Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, однако план полета у него отсутствовал, указано в сообщении. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолета также не было.

Согласно сообщению, МИД Эстонии в пятницу вручил послу РФ в республике ноту.

В четверг Силы обороны Эстонии утверждали об аналогичном нарушении воздушного пространства российским самолетом.