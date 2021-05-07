Азиатские индексы выросли - 07-05-21
ТОКИО, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 29357.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 1933.05 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.65% и составил 3418.87 пункта, а HANG SENG снизился на 0.09% и составил 28610.65 пункта.
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