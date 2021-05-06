В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
20:06, 6 Май, 2021
В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 23 человека. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил портал G1.
Стрельба произошла в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью — северной зоне города.
Среди жертв — один офицер и 22 подозреваемых. По информации СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.
Как отмечается в материале, число погибших в спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.
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