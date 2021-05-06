Анн Линде обсудила с представителями ОБСЕ форматы урегулирования конфликтов, в том числе в Арцахе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде обсудила со своими специальными представителями в регионе ОБСЕ перспективы урегулирования конфликтов. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала в своем микроблоге в Twitter.

«Обсудили со специальными и личными представителями действующего председателя ОБСЕ форматы урегулирования конфликтов в Молдове, Украине, Грузии, Армении/Азербайджане и то, как двигаться к прочному миру в регионе ОБСЕ. Обсуждение будет продолжено», - написала действующий председатель ОБСЕ.