Анн Линде обсудила с представителями ОБСЕ форматы урегулирования конфликтов, в том числе в Арцахе
19:47, 6 Май, 2021
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде обсудила со своими специальными представителями в регионе ОБСЕ перспективы урегулирования конфликтов. Как сообщает Арменпресс, об этом Линде написала в своем микроблоге в Twitter.
«Обсудили со специальными и личными представителями действующего председателя ОБСЕ форматы урегулирования конфликтов в Молдове, Украине, Грузии, Армении/Азербайджане и то, как двигаться к прочному миру в регионе ОБСЕ. Обсуждение будет продолжено», - написала действующий председатель ОБСЕ.
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