Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут 11-й месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость сахара. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в апреле 120,9 пункта, что на 1,7% больше, чем в марте, и на 30,8% выше показателя 2020 года.

Как отметили в ФАО, значение индекса "достигло самого высокого уровня с мая 2014 года, однако в номинальном выражении оно все еще на 12% ниже своего исторического максимума, достигнутого в феврале 2011 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Индекс цен на сахар вырос по сравнению с прошлым месяцем на 3,9% из-за задержек с уборкой урожая в Бразилии и ущерба от заморозков во Франции. В организации указали, что индекс достиг уровней, которые почти на 60% выше, чем в апреле 2020 года.

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле увеличился на 1,8% "в связи с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных странах-экспортерах". Цены на соевое и рапсовое масла продолжили расти, в то время как стоимость подсолнечного масла незначительно снизилась. Значение индекса цен на мясо возросло на 1,7%, на зерновые и на молочные продукты - на 1,2%.

В организации также сообщили, что новые прогнозы указывают на рост мирового производства пшеницы и кукурузы в предстоящем сезоне.