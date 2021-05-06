Почему ни одна международная организация по правам человека не приезжает в Арцах? Омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает, что во время войны, развязанной Азербайджаном, и молчание международных организаций привело к такому количеству нарушений прав человека. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Защитник прав человека выразил в Национальном собрании, отвечая на вопрос Карена Симоняна, депутата фракции ППА.

“К сожалению, и молчание международных организаций во время войны привело к такому уровню нарушений прав человека. Азербайджан всегда проводил политику изоляции Арцаха. Я открыто заявляю международному сообществу, что именно их молчание привело к этому, потому что их молчание подорвало репутацию прав человека, и в том числе вызвало проблемы и в моей работе. Граждане поняли, что война и вооруженное нападение прекратились не потому, что международная правозащитная организация остановила их, а потому, что проблема была решена конкретными политическими путями”, - сказал Татоян, отметив, что правозащитные организации отступили и вопрос был лишь в политической сфере. “Почему же и сейчас ни одна правозащитная организация не посещает Арцах?” - сказал он.

Татоян подчеркнул, что международные организации своим поведением нанесли ущерб системе прав человека. “Международные организации обязаны были поддержать защиту прав наших граждан, чтобы права человека и демократия в нашей стране не оказались бы в противоречии с безопасностью. В действительности права человека, демократия и безопасность дополняют друг друга. Чем выше безопасность, тем выше и права человека”, - сказал Татоян.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и при участии наемных террористов развязал войну против Арцаха. Азербайджан в течение военных действий применял неразрешенное оружие, даже против мирных жителей.