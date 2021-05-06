В Армении подтверждено 425 новых случаев коронавируса, 714 человек выздоровели

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 6 мая в Армении подтверждено 425 новых случаев заболевания коронавирусом, 714 граждан выздоровели, 14 скончались. За один день было проведено 3964 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 004 873.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 218325 случаев заболевания коронавирусом, из которых 202273 были вылечены, а 4192 закончились смертельным исходом. 10828 пациентов в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти зараженных коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 1032.

Решением Правительства Республики Армения от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.