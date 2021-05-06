МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над акваторией Чукотского моря

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота 6 мая был поднят в воздух для недопущения нарушения государственной границы РФ и сопровождения над акваторией Чукотского моря стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, отмечается в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Минобороны заявили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.