ЕРЕВАН, 6 МАЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. Совет Центрального банка Армении прогнозирует инфляционные последствия для экономики Армении со стороны внешней и внутренней экономики, но также отмечает, что 12-месячная инфляция после некоторого ускорения в краткосрочной перспективе будет постепенно снижаться и стабилизироваться около целевого показателя 4%. 4 мая 2021 г. Совет ЦБ на заседании также принял решение о повышении ставки рефинансирования. Что означают эти шаги ЦБ и чего ожидать? За разъяснениями газета обратилась к экономисту, кандидату экономических наук, доценту Карену Саркисяну.

По его словам, макроэкономические показатели Армении пока не вернулись к докризисному уровню, напротив, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение по всем направлениям. «И на фоне такой ситуации, когда экономика еще не вышла из депрессивного цикла, я считаю преждевременным переходить на такой жесткий инструментарий. Конечно, основная задача Центрального банка - регулирование инфляции, и последний в основном руководствуется ею, но, с другой стороны, если эта инфляция является результатом стабильных глобальных сигналов, то, делая такой шаг, мы, наоборот, нанесем еще больше ущерба нашей экономике. В то же время, как мы недавно стали свидетелями, курс драма также резко обесценился, а затем, в результате интервенции Центрального банка, в некоторой степени укрепился. Однако такие шаги не могут дать долгосрочных результатов, поскольку существующие проблемы в отечественной экономике могут быть решены только в результате более мягкой политики».

Статью полностью можно прочесть в сегодняшнем номере газеты.