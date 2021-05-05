Левон Тер-Петросян решил устроить клептократическую революцию: Пашинян

По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, первый президент Левон Тер-Петросян решил устроить клептократическую революцию. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Ваагна Алексаняна относительно заявления первого президента.

«В ходе своей оппозиционной политической деятельности Левон Тер-Петросян дважды пытался произвести смену правительства или революцию. Первая попытка - это демократическая революция 2008 года, которая не увенчалась успехом, вторая - буржуазно-демократическая революция, судьба которой всем известна. Г-н Тер-Петросян решил попробовать еще раз, на этот раз совершить клептократическую революцию», - сказал Пашинян.

Пашинян заверил, что клептократическая революция не увенчается успехом.

Как отмечалось ранее, первый президент Армении Левон Тер-Петросян предложил второму и третьему президентам республики Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах в составе единого блока, который будет называться «Альянс национальной солидарности».