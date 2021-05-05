Тер-Петросян предлагает Кочаряну и Саргсяну принять участие в выборах в составе единого блока

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предложил второму и третьему президентам республики Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах в составе единого блока, который будет называться «Альянс национальной солидарности».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на iLur.am, Тер-Петросян отметил, что по его инициативе 25 марта 2021 года состоялась встреча с экс-президентами Армении и Арцаха.

На этой встрече Тер-Петросян предложил принять участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах единым списком в составе «Альянса национальной солидарности», который будет сформирован из поддерживающих экс-президентов политических сил, общественных организаций и авторитетных представителей интеллигенции. Сами же экс-президенты не будут претендовать ни на какие должности в новой системе.

По словам Тер-Петросян, данное предложение сразу же было отвергнуто вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Однако первый президент решил повторить свое предложение уже публично с надеждой на то, что общественное давление заставит второго и третьего президентов принять его предложение.