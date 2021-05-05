Известны лучший футболист и лучший тренер Премьер-лиги Армении в апреле

Лучшим футболистом Премьер-лиги Армении в апреле признан опытный полузащитник “Арарата” Эдгар Малакян.

Как передает Арменпресс, за указанный период футболист принял участие в 3-х матчах и стал автором 2-х голевых передач. Малакян был признан лучшим и по итогам голосования болельщиков, он опередил нападающего “Арарат-Армении” Александра Карапетяна и нападающего “Пюника” Хигора Леита.

В номинации “Лучший тренер месяца” победителем стал российский специалист Дмитрий Гунько, под руководством которого “Ноа” в апреле показал 100-процентный результат, одержав 3 победы в трех матчах. Несмотря на то, что по итогам голосования болельщиков Гунько был третьим, по оценкам экспертов он обошел главного тренера “Пюника” Егише Меликяна и возглавляющего “Ван” Артура Асояна.

Напомним, что лучшие были определены по итогам голосов болельщиков и экспертов в соотношении 1/3 и 2/3 соответственно. Премии лучших будут вручены перед предстоящими домашними матчами между командами призеров Премьер-лиги Армении Vbet. Премии компании VBET установливаются за каждый месяц.