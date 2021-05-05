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Парламент Армении принял пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О беженцах и убежище”

Парламент Армении принял пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О беженцах и убежище”

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О беженцах и убежище” и о внесении дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения.

Как передает Арменпресс, пакет получил 78 голосов “за” при 1 воздержавшемся.

Пакетом проектов уточняются процедуры рассмотрения заявлений о признании лиц, содержащихся в неволе беженцами и о ходатайстве о предоставлении убежища, обжалования принятых ранее негативных решений, устанавливаются четкие и предсказуемые сроки.


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