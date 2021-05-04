Демократическая партия Калифорнии осуждает нападение Турции и Азербайджана на Арцах

2 мая Демократическая партия Калифорнии приняла резолюцию, предсдставленнуючленом Центрального комитета Демократической партии Калифорнии, базирующейся в Лос-Анджелесе и избранного члена Демократической партии Элен АсатрянЮ в которой осуждаются военные преступления совершенные во время 44-дневной войны, последовавшей за их нападением на Арцах 27-го числа. Резолюция призывает Конгресс США и администрацию Байдена наложить санкции на Турцию, Азербайджан, а от властей Азербайджана потребовать немедленного освобождения всех армянских военнопленных и удерживаемых мирных жителей.

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