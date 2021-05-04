Более 120 депутатов Европарламента требуют от Азербайджана возвратить всех армянских пленных

Более 120 депутатов Европарламента обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен и к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом потребовать от Азербайджана вернуть в Армению всех армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц.

Как передает Арменпресс, авторами инициативы являются депутат Европарламента, основной докладчик по Армении Андрей Ковачев, депутаты Европарламента Франсуа-Ксавье Белами и Лукас Фурлас.

Депутаты Европарламента в своем письме напомнили, что Армения освободила всех военнопленных, оставаясь верной духу трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года. “Азербайджан не только продолжает удерживать армянских военнопленных, но есть подозрения, что после официального прекращения боевых действий он захватил и других людей, в том числе и мирных жителей. Трудно говорить о количестве военнопленных и пленных, так как большое количество людей пропало без вести и азербайджанская сторона по этому вопросу не сотрудничает должным образом. Но речь идет о 72 лицах, захват которых Азербайджан подтверждает, а также о 112 лицах, о которых Азербайджан не предоставляет никакой информации, о 61 человеке, чье пленение отрицается Азербайджаном, но есть факты, подтверждающие обратное”, - заявили депутаты Европарламента.

Они особо подчеркнули, что это не только нарушение международного права, но и противоречит заявлениям Азербайджана о нормализации отношений и примирении.

Парламентарии заявили, что задержанные азербайджанской стороной армяне должны быть освобождены без каких-либо предварительных условий.

Они коснулись и фактов пыток и насилия в отношении пленных солдат и захваченных мирных жителей, неопровержимым доказательством которых является публикация самими азербайджанцами этих видеороликов в Интернете.

“Дружественная с Европой Армения в этом конфликте уже заплатила очень высокую цену и продолжает страдать в этой бесчеловечной ситуации. Многие армянские семьи все еще ждут, не зная, живы ли их дети, убиты или взяты в плен во время войны, и их жизни находятся в опасности.

Европейский Союз больше не может оставлять Армению в одиночестве с этой невыносимой ситуацией, мы должны действовать, чтобы насилие вновь не возобладало над законом. Мы гордимся принципами, которые нас объединяют, эти ценности должны заставить нас использовать свой вес и все рычаги, чтобы потребовать от Азербайджана соблюдения международного права. Если Европа хочет выполнять взятые на себя обязательства, она должна сделать так, чтобы нарушения международного права не стали бы трагическим прецедентом. В противном случае молчание и бездействие станут исторической ответственностью.

Как депутаты Европейского парламента, мы призываем Вас действовать и требовать возвращения всех армянских военнопленных в свою страну”, - говорится в письме.