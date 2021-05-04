На конференции “Партнерство во имя Арцаха” обсуждались программы восстановления Арцаха

2 мая делегация Республики Арцах во главе с руководителем аппарата президента Артаком Бегларяном приняла участие в конференции “Партнерство для Арцаха”, организованной гуманитарной инициативой “Аврора” в Дилижанской международной школе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В состав делегации вошли отраслевые министры правительства Республики Арцах и другие ответственные должностные лица.

В ходе мероприятия были организованы четыре семинара, на которых члены правительства Арцаха, представители десятков партнерских армянских организаций и ведущие отраслевые эксперты со всего мира обсудили проблемы сфер здравоохранения, образования, культуры, экономики и социальной сферы Арцаха, среднесрочные и долгосрочные потребности, направления дальнейших программ в соответствии с приоритетами и возможностями.

Руководитель Аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян представил гуманитарные последствия и ущерб, нанесенный 44-дневной войной, программы, реализованные и запланированные правительством, а также основные принципы зарубежного содействия. Он отметил значение этой конференции, организованной Гуманитарной инициативой “Аврора”, сказав, что это хорошая возможность оценить последствия недавней войны и вместе взяться за восстановление и развитие Арцаха.

Как представитель Арцаха, как представитель правительства Арцаха я благодарен за то, что Ваши сердца болеют за этот кусочек Родины. Я благодарю “Аврору” и всех присутствующих за их усилия по оказанию помощи Арцаху. Правительство Республики Арцах предпринимает активные шаги по координации работ внешней помощи через институциональные механизмы, оно готово к активному и прозрачному сотрудничеству со всеми партнерами”, - сказал Бегларян.

Шесть министров, участвующих в конференции, на отраслевых семинарах выступили с отдельными докладами, обсуждая с представителями партнерских организаций и экспертами возможности совместных программ, направленных на восстановление и развитие Арцаха.

На конференции выступили и соучредители гуманитарной инициативы “Аврора” Рубен Варданян и Нубар Афеян. Подробнее о конференции читайте на сайте инициативы “Аврора”.