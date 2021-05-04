Карен Абрамян освобожден от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Указом президента Армении Армена Саркисяна Карен Абрамян освобожден от должности начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Армении, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также пункту 1 части 1 статьи 40 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”,

освободить Карена Абрамяна с должности начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Армении, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении”, - говорится в указе президента.