На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено

На всей протяженности линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 2 и 3 мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.

Согласно источнику, подразделения Вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.