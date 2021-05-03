Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

Армения - одна из стран с самой свободной прессой на постсоветском пространстве. Обращение Пашиняна

Армения - одна из стран с самой свободной прессой на постсоветском пространстве. Обращение Пашиняна

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения  Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня свободы печати. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в сообщении, в частности, говорится: 

«Уважаемые журналисты, коллеги 

Поздравляю всех нас со Всемирным днем свободы печати. Правительство Армении придает большое значение роли свободной прессы в развитии страны, укреплении демократии и обеспечении общественного контроля.  

Уверен, что пресса в нашей стране никогда не была такой свободной, как в последние три года, что также отмечается в отчетах международных организаций. Согласно Всемирному индексу свободы прессы организации «Репортеры без границ», в 2019 году наша страна улучшила позиции на 19 пунктов по сравнению с 2018 годом, заняв 61-е место. В 2020 году мы сохранили свои позиции, в 2021 году отступили на 2 пункта, что во многом связано с определенными ограничениями в связи с  эпидемией коронавируса и войной. И тем не менее, на постсоветском пространстве Армения остается одной из стран с самой свободной прессой. 

Убежден, что   наша страна и впредь   будет двигаться вперед.  

Считаю особенно важным, чтобы представители  СМИ обеспечивали объективную деятельность, предоставляли общественности полную и исчерпывающую информацию. Кризисы, обусловленные  эпидемией коронавируса и войной, продемонстрировали важность и необходимость решения этих проблем. 

Свобода прессы - та важнейшая ценность, которую мы должны сохранять и развивать. Да здравствует свободная пресса, да здравствует свободный журналист!»


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации