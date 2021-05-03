Президент Арцаха обсудил с руководителем компании “Икс Груп” имеющиеся инвестиционные возможности

3 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял председателя Совета директоров компании “Икс Груп” Хачика Хачатряна и генерального директора действующей в составе компании птицефабрики “Аракс”, Мушега Акопяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Президент поблагодарил компанию за благотворительные инициативы, осуществляемые в Арцахе.

Обсуждалось нынешнее состояние экономики Арцаха и имеющиеся инвестиционные возможности.