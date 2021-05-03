В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата

Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава высшего конституционного суда САР Мохаммад Ляхам.

"Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии",- сказал Ляхам на пресс-конференции.

В течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, не согласных с решением.

Согласно конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосовали не менее 35 депутатов.

Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии Арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.

Остальные голоса в Народном совете - у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая.