Власть народа должна остаться непоколебимой: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заверяет, что их политическая сила не отступит от своих принципов. Власть народа должна оставаться непоколебимой. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Пашинян выразил на внеочередном заседании Национального собрания при обсуждении вопроса об избрании премьер-министра, отвечая на вопрос свободного депутата Сергея Багратяна.

“Возможность призвать к политической ответственности мы даем людям, призвать всех, кого они захотят, начиная с нас и заканчивая всеми остальными. В этой связи я должен сказать, что я, пришедший к власти в результате ненасильственной бархатной народной революции 2018 года, сегодня доказываю, что мы не отходим от наших принципов. Народная власть в Армении должна оставаться непоколебимой”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам и.о. премьер-министра, многие проблемы, которые возникли сегодня, связаны с тем, что лишь спустя 30 лет выяснилось, что в стране нет установленных институтов. “В стране был только один солидный институт, и мы пришли и снесли институт. Это был институт коррупции”, - сказал он.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы, распустить парламент, и организовать внеочередные парламентские выборы.

Согласно Конституции Республики Армения, если в Парламенте дважды не избирается премьер-министр, то Национальное собрание распускается. Фракция “Мой шаг” с учетом данной процедуры заявила, что выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после встреч с руководителями парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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