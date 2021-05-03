Очередная партия автобусов компакт-класса уже в Ереване

На улицах Еревана в ближайшее время появятся новые автобусы компакт-класса, которые прибыли в столицу 2 мая.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Овсеп Кубатян.

“В общем, мы приобрели 100 автобусов, 96 из которых уже в Армении. С 5, 6 мая по маршруту № 74 начнут работать эти новые автобусы. Раньше этот маршрут обслуживал частный сектор, который отказался от работы, теперь будет работать община. Маршрут пройдет от 4-го квартала административного района Давташен до административного района Эребуни. На следующей неделе, вероятно, будет запущен и маршрут № 47 от административного района Нубарашен до военного пантеона Ераблур. После этого планируется запустить маршрут № 24, который свяжет Норагюх с административным районом Арабкир”, - сказал Кубатян, добавив, что на одном маршруте курсирует по 12 - 14 автобусов.

По его словам, эти маршруты работали раньше, 47 из них работают и сегодня, но очень плохо. Кубатян подчеркнул, что эти 3 маршрута будут обновлены.