В Индию доставлена первая партия вакцины Sputnik V ​​

1 мая Индия получила первую партию российской вакцины Sputnik V против коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Sputnik V - третья вакцина, которая будет использоваться в Индии. До этого их вакцинировали в Индии двумя вакцинами: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и Covaxin от индийской Bharat Biotech.

Ранее посол Индии в Москве сообщил, что с начала мая в Индию будет доставлено 150-200 тысяч доз вакцины Sputnik V, до конца месяца - почти 3 миллиона доз, а в июне - 5 миллионов доз.