Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В Индию доставлена первая партия вакцины Sputnik V ​​

В Индию доставлена первая партия вакцины Sputnik V ​​

1 мая Индия получила первую партию российской вакцины Sputnik V против коронавируса.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  ТАСС. 

Sputnik V - третья вакцина, которая будет использоваться в Индии. До этого их вакцинировали в Индии двумя вакцинами: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и Covaxin от индийской Bharat Biotech. 

Ранее посол Индии в Москве сообщил, что с начала мая в Индию будет доставлено 150-200 тысяч доз вакцины Sputnik V,  до конца месяца - почти 3 миллиона доз, а в июне - 5 миллионов доз.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации