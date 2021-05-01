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«Утраченные памятники Арцаха» — на площади Шарля Азнавура открылась выставка

«Утраченные памятники Арцаха» — на площади Шарля Азнавура открылась выставка

На фотовыставке «Утраченные памятники Арцаха» под открытым небом  люди могут познакомиться  с  более пятидесяти памятниками истории и культуры,   перешедшими под контроль Азербайджана во время 44-дневной войны в Арцахе, и которые сейчас находятся в опасности. 

Как  передает Арменпресс, выставка открылась 1 мая в Ереване на площади Шарля Азнавура. Инициатором выступила партия «Демократическая консолидация». 

По словам члена партийного совета Артура Аветисяна, их цель - повысить информированность общества, напомнить о памятниках, которые мы потеряли в результате 44-дневной войны в Арцахе, переоценить и возродить все это. 

«На фотографиях представлены 55 памятников культуры. Мы сотрудничали с Арцахской епархией Армянской Апостольской церкви, глава которой предоставил список памятников, а фотографии предоставил Фонд изучения армянской архитектуры, возглавляемый ныне покойным специалистом по памятникам Самвелом Карапетяном. Карапетян сфотографировал памятники во время своих исследований», - сказал Аветисян. 

Он подчеркнул, что они планируют издать буклеты на основе этих фотографий, разослать их в различные посольства в Армении, чтобы посольства еще раз увидели, какие ценности мы потеряли. 

«Это белый геноцид», - заключил Артур Аветисян. 

Выставка будет открыта и 2 мая.

Фото: Геворга Перкуперкяна

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