«Утраченные памятники Арцаха» — на площади Шарля Азнавура открылась выставка

На фотовыставке «Утраченные памятники Арцаха» под открытым небом люди могут познакомиться с более пятидесяти памятниками истории и культуры, перешедшими под контроль Азербайджана во время 44-дневной войны в Арцахе, и которые сейчас находятся в опасности.

Как передает Арменпресс, выставка открылась 1 мая в Ереване на площади Шарля Азнавура. Инициатором выступила партия «Демократическая консолидация».

По словам члена партийного совета Артура Аветисяна, их цель - повысить информированность общества, напомнить о памятниках, которые мы потеряли в результате 44-дневной войны в Арцахе, переоценить и возродить все это.

«На фотографиях представлены 55 памятников культуры. Мы сотрудничали с Арцахской епархией Армянской Апостольской церкви, глава которой предоставил список памятников, а фотографии предоставил Фонд изучения армянской архитектуры, возглавляемый ныне покойным специалистом по памятникам Самвелом Карапетяном. Карапетян сфотографировал памятники во время своих исследований», - сказал Аветисян.

Он подчеркнул, что они планируют издать буклеты на основе этих фотографий, разослать их в различные посольства в Армении, чтобы посольства еще раз увидели, какие ценности мы потеряли.

«Это белый геноцид», - заключил Артур Аветисян.

Выставка будет открыта и 2 мая.