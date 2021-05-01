В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек
14:31, 1 Май, 2021
По состоянию на 1 мая в Грузии зарегистрировано 1.147 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 311 457 человек.
В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 690 пациентов. Всего в стране заразились 291 457 человек, а от инфекции умерло 4130 человек.
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