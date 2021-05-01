В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек

По состоянию на 1 мая в Грузии зарегистрировано 1.147 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 311 457 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 690 пациентов. Всего в стране заразились 291 457 человек, а от инфекции умерло 4130 человек.