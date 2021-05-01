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В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек

В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек

По состоянию на 1 мая в Грузии зарегистрировано 1.147 новых случаев заражения коронавирусом.  

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 311 457 человек. 

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 690 пациентов. Всего в стране заразились 291 457 человек, а  от инфекции умерло 4130 человек.


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