Комитет Ай Дата разочарован решением Байдена о снятии санкций с Азербайджана

Администрация президента США Джо Байдена продлила приостановление действия поправки 907 «Акт о поддержке свободы», что означает, что прямая помощь США Азербайджану будет разрешена.

Как передает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки выразил недовольство по этому поводу.

В частности, АНКА отметил, что Байден, который неоднократно призывал бывшего президента Дональда Трампа полностью реализовать 907-ю поправку против Азербайджана, снял санкции Конгресса, открыв путь для помощи богатому нефтью Азербайджану.

«Признание Геноцида армян Соединенными Штатами подразумевает ответственность, которая предполагает также отказ от вооружения либо поддержки Азербайджана на его пути к доведению своего преступления до конца. Любые действия президента Байдена, которые дадут зеленый свет американской помощи режиму Алиева, будут противоречить его четкой позиции и духу признания Геноцида армян», - сказал Арам Гампарян, директор Армянского национального комитета Америки.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал онлайн-кампанию, призывающую Байдена и Конгресс соблюдать 907-ю поправку к Акту о поддержке свободы.

Поправка 907 к «Акту о поддержке свободы», принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает поддержку Азербайджану только в рамках гуманитарной помощи. Она предполагает, что Соединенные Штаты не должны поддерживать правительство Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шаги для снятия блокады Армении и Арцаха и применения силы.

Поправка Конгресса 2002 года к поправке 907 уполномочивает президента приостановить действие Акта и оказать военную помощь Азербайджану, что президент США и делает каждый год. До сих пор Белый дом, используя эту возможность, предоставил Азербайджану около 120 миллионов долларов в виде военной помощи и помощи в области безопасности.