"Айастани Анрапетутюн". В Армении будет стимулироваться разведение молочных буйволов

«Развитие сельского хозяйства является первоочередной задачей не только в Армении, но и во всем мире — для решения проблемы продовольственного удовлетворения растущего населения.

Все области сельского хозяйства развиваются стремительно, и менее востребованной продукции практически нет. Особый интерес представляет экологически чистая и полезная для здоровья сельскохозяйственная продукция. Также наблюдается тенденция к возрождению и развитию традиционных отраслей сельского хозяйства. Одно из таких направлений в Армении - разведение буйволов, которое практикуется здесь с давних времен ... »

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