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"Айастани Анрапетутюн". В Армении будет стимулироваться разведение молочных буйволов

"Айастани Анрапетутюн". В Армении будет стимулироваться разведение молочных буйволов

«Развитие сельского хозяйства является первоочередной задачей не только в Армении, но и во всем мире — для решения проблемы продовольственного удовлетворения растущего населения. 

Все области сельского хозяйства развиваются стремительно, и менее востребованной продукции практически нет. Особый интерес представляет экологически чистая и полезная для здоровья сельскохозяйственная продукция. Также наблюдается тенденция к возрождению и развитию традиционных отраслей сельского хозяйства. Одно из таких направлений в Армении - разведение буйволов, которое практикуется здесь с давних времен ... » 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты 


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