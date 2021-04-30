Пять похитителей псов Леди Гаги арестовали за покушение на убийство

Полиция Лос-Анджелеса нашла и арестовала подозреваемых в похищении собак поп-певицы Леди Гаги и покушении на помощника звезды. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двадцать пятого февраля текущего года неизвестные несколько раз выстрелили в Райана Фишера, выгуливающего трех французский бульдогов звезды. После этого злоумышленники похитили двух псов, третьему удалось сбежать, напоминает Life.

Помощник Леди Гаги выжил, его доставили в больницу.

Обвинения в покушении на убийство Райана Фишера предъявлены 18-летнему Джеймсу Джексону, 27-летнему Лафайету Уэйли и 19-летней Джейлин Уайт.

Полиция также считает, что 40-летний отец подозреваемой Гарольд и 50-летняя Дженнифер Макбрайд, которая вернула собак за вознаграждение в 500 тысяч долларов (372,5 миллионов рублей), также причастны к совершению преступления.