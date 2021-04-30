Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Сенат США утвердил в четверг бывшего сенатора Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кандидатура Нельсона была поддержана единогласно.

78-летний Нельсон, который провел шесть дней на орбите, когда совершил полет в космос в 1986 году на шаттле "Коламбия", был в сенатском комитете по торговле, науке и транспорту в течение 18 лет пребывания в Конгрессе, где он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.

После того как Нельсон не был переизбран в сенат, в 2019 году он был назначен в консультативный совет NASA для предоставления консультаций по основным программам и политике агентства.