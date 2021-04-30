По состоянию на 11:00 30 апреля в Армении подтверждено 536 новых случаев COVID-19, 964 заболевших вылечились, есть 21 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 596 тестов. Всего проведено 983 656 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 216 064 случаев COVID-19, 198 135 из которых вылечились, есть 4 108 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 803 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 018.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.