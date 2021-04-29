Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского состоится

Экс-президент Украины, глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится.

"Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она, в конце концов, состоится. Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдём шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.