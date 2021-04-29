Объявлена амнистия в отношении лиц, уклонившихся от воинской службы

Постоянная комиссия по обороне и безопасности НС Республики Армения одобрила внесенный правительством законопроект, который предлагает амнистию в отношении граждан мужского пола, подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 - уклонение от воинской службы. Как сообщает «Арменпресс», на заседании НС законопроект об объявлении амнистии лицам, уклонившимся от очередного призыва, учебных сборов или призыва или альтернативной воинской службы представил заместитель министра юстиции Армен Ованнисян.

“Руководствуясь принципами гуманизма и солидарности, а также с целью дать возможность лицам, избежавшим регулярного призыва, учебных сборов или призыва, внести свой вклад в экономическую, социальную и другие сферы развития, правительство Армении решило предложить им амнистию. Проектом предлагается объявить амнистию в отношении лиц, уклонившихся от призыва на обязательную военную или альтернативную службу офицерского состава запаса до 26 сентября 2020 года включительно, достигших 27 лет, уклонившихся от призыва на военную или на альтернативную службу, учебных сборов или призыва в армию и подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении преступления, предусмотренного только частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Республики Армения, - сказал он.

Таким образом, предлагается объявить амнистию, отказаться от возбуждения уголовного дела, прекратить производство возбужденного уголовного дела, а также не осуществлять уголовное преследование или прекратить уголовное преследование в отношении лиц, которые могут быть обвинены или обвинены по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Республики Армения (уклонение от очередного призыва на срочную военную или альтернативную службу, тренировочного собрания или учений в случае отсутствия оснований для освобождения).

Проектом предлагается объявить амнистию и освободить от наказания следующих лиц:

которые были осуждены на лишение свободы; в отношении которых наказание не применялось условно, или отбывание наказания было отложено; приговоренных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Предлагается объявить амнистию, прекратить контроль над лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.

Проект предусматривает также те условия, при наличии которых амнистия не применяется.

“Примечательно, что бенефициарами амнистии станут лица, находящиеся в розыске. В проекте предусмотрено положение о том, что амнистия применяется и в отношении лиц, находящихся в розыске до вступления закона в силу, которые до 31 декабря 2021 года включительно лично добровольно явятся в органы уголовного преследования, а если дело находится в производстве суда, то в суд”, - сказал замминистра.