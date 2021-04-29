В отношении Арцаха должен быть применен принцип “отделение во имя спасения”: Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, выступил с речью, в которой коснулся вызовов и угроз безопасности государств-членов ОДКБ и мероприятий, направленных на их нейтрализацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Совета безопасности Республики Армения.

Говоря о вызовах и угрозах безопасности, Армен Григорян коснулся ситуации на Южном Кавказе, подчеркнув, что она продолжает оставаться напряженной. Она обусловлена фактором войны Азербайджана и Турции против Арцаха, начатой 27 сентября прошлого года.

Секретарь Совбеза также констатировал, что вторая Арцахская война доказала, что Нагорный Карабах ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана.

Армен Григорян в своем выступлении коснулся и вопроса армянских военнопленных, а также так называемого “парка трофеев”, как проявления фашизма.

Армен Григорян отметил необходимость принятия ОДКБ всех необходимых мер по возвращению пленных.

Выступление Армена Григоряна «Арменпресс» представил полностью. Читайте его на армянском языке по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1050753.html